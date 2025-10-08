Nazionali Juve | la convocazione di questi quattro bianconeri da medicina per guarire dalle difficoltà nel club Chi può beneficiarne

Nazionali Juve, l’analisi del Corriere: David, Vlahovic, Openda e Koopmeiners cercano il rilancio con le rispettive selezioni dopo un avvio complicato. Una pausa che, per alcuni, arriva nel momento migliore. La sosta per le nazionali sarà un’occasione d’oro per quattro big della Juventus che, in questo avvio di stagione, hanno faticato a trovare la migliore condizione. Come analizzato dal Corriere dello Sport, l’aria di casa e la fiducia dei rispettivi commissari tecnici potrebbero essere la “medicina” ideale per ritrovare fiducia e brillantezza. Nazionali Juve: chi può beneficiare della sosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

