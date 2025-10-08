nazionali inter nerazzurri senza 13 convocati ecco quando sono previsti i loro rientri in gruppo

Inter News 24 Nazionali Inter, nerazzurri senza 13 convocati. Rientreranno progressivamente, Lautaro l’ultimo a tornare in vista della trasferta di Roma. L’ Inter affronta una settimana complicata con gran parte della rosa impegnata con le rispettive nazionali. Secondo quanto riportato da SportMediaset, sono 13 i nerazzurri convocati, tra cui Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi, Pio Esposito con l’Italia, Lautaro Martínez con l’Argentina, Carlos Augusto con il Brasile, Sucic con la Croazia, De Vrij e Denzel Dumfries con l’Olanda, Zielinski con la Polonia, Akanji con la Svizzera e Hakan Calhanoglu con la Turchia. 🔗 Leggi su Internews24.com

