Nato una fregata francese contro le minacce sottomarine

Cacciatorpediniere americani e fregate francesi e danesi hanno scortato la portaerei americana USS Gerald R. Ford nel Mare del Nord, durante l'attività Neptune Strike 25-3 della Nato. Tra loro anche la fregata Bretagne della Marina francese ha navigato nel Mare del Nord a fine settembre con qualcosa di molto simile a un "pesce giallo" trainato da un cavo. Si tratta in realtà di un sonar CAPTAS 4 in grado di rilevare i sottomarini, durante un'esercitazione NATO in un momento di forti tensioni tra Europa e Russia. Una volta in mare, a una certa profondità, emette un rumore che riverbererà sul fondale.

