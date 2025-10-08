nasconde in un box 43 chili di hashish 19enne arrestato a milano

Milano, 8 ottobre 2025 – Un 19enne romeno, pluripregiudicato, è stato nuovamente arrestato a Milano, perché trovato in possesso di 43 chili di hashish. Il giovane è stato bloccato, mentre si trovava in sella a uno scooter, dagli agenti in borghese del Commissariato Lorenteggio. Durante l’appostamento della polizia, il giovane è stato fermato e controllato: addosso gli sono stati trovati oltre 500 grammi di hashish. Il ragazzo era anche in possesso di un mazzo di chiavi che si è scoperto essere relativo a un box auto poco distante dal luogo dove si trovava, in via Cascina Bianca. Gli agenti si sono così recati sul posto e all’interno hanno trovato 43 chili di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

