Nascerà un monumento in ricordo delle cinque vittime dell’esplosione del deposito Eni di Calenzano

CALENZANO – Un monumento a ricordo delle cinque vittime dellesplosione al deposito Eni, avvenuta il 9 dicembre 2024. Sarà realizzato in un’area verde in via di Prato, a cura del Comune di Calenzano su proposta dell’ Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro di Firenze (Anmil). L’amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta dell’associazione, ha individuato l’area per l’installazione e si è attivata nella ricerca di soggetti che contribuissero, con materiali o con la propria opera, alla realizzazione del monumento. Vi saranno riportati i nomi delle persone che hanno perso la vita sul lavoro: Davide Baronti, Carmelo Corso, Franco Cirelli, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

