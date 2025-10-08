Tempo di lettura: 4 minuti Prende il via a Napoli, sotto la direzione artistica di Gianfranco Gallo e la direzione scientifica di Valter Luca De Bartolomeis, “PAF LAB – Polo delle Arti Caselli Palizzi”, progetto che mira a favorire l’inclusione, la creatività e la crescita culturale delle nuove generazioni, attraverso la promozione di attività artistiche che integrano tradizione, innovazione e arti performative applicate. Promosso da Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili e attuato da Scabec – Società Campana Beni Culturali nell’ambito di Caivano Campania Cultura Festival, il progetto “PAF LAB” arricchisce il PAF Polo delle Arti Festival che si svolge presso l’istituto sotto la direzione artistica di Gianfranco Gallo e con il sostegno del Comune di Napoli, e si configura come un’iniziativa strategica volta a valorizzare il protagonismo giovanile e la partecipazione attiva dei giovani a percorsi culturali e formativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nasce ‘PAF LAB’, un laboratorio per la creatività e l’inclusione giovanile