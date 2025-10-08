Nasce ‘PAF LAB’ un laboratorio per la creatività e l’inclusione giovanile
Tempo di lettura: 4 minuti Prende il via a Napoli, sotto la direzione artistica di Gianfranco Gallo e la direzione scientifica di Valter Luca De Bartolomeis, “PAF LAB – Polo delle Arti Caselli Palizzi”, progetto che mira a favorire l’inclusione, la creatività e la crescita culturale delle nuove generazioni, attraverso la promozione di attività artistiche che integrano tradizione, innovazione e arti performative applicate. Promosso da Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili e attuato da Scabec – Società Campana Beni Culturali nell’ambito di Caivano Campania Cultura Festival, il progetto “PAF LAB” arricchisce il PAF Polo delle Arti Festival che si svolge presso l’istituto sotto la direzione artistica di Gianfranco Gallo e con il sostegno del Comune di Napoli, e si configura come un’iniziativa strategica volta a valorizzare il protagonismo giovanile e la partecipazione attiva dei giovani a percorsi culturali e formativi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: nasce - laboratorio
Nasce a Modena il MakerDojo Club: un laboratorio digitale per giovani innovatori
Nasce Robotic Joint Lab, Acea e Iit firmano accordo per primo laboratorio robotica
Nasce Robotic Joint Lab: Acea e IIT insieme per il primo laboratorio di robotica in Italia
Domani la città diventa laboratorio di riflessione sull’arte che nasce dal codice e si fa linguaggio. Tra i promotori Claudio Francesconi, curatore della mostra al Bastione del Parlascio di Pisa: “Il digitale non è periferia, ma parte viva del contemporaneo” - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il Laboratorio di Chimica in realtà virtuale dell’@UniCamerino. Lo abbiamo presentato nell’aula per la didattica innovativa con il Rettore Graziano Leoni, il prof. Claudio Pettinari, numerosi docenti dell’Ateneo, studentesse e studenti della Facoltà di C - X Vai su X
Genova, nasce il Laboratorio Esg Liguria - Un acceleratore e un punto di incontro, fisico e virtuale, per le piccole e medie imprese del territorio che ambiscono a ripensare il proprio business in modo più sostenibile e inclusivo, creando ... Scrive repubblica.it
Intesa Sp: nasce Laboratorio Esg in Toscana per Pmi - Environmental Social Governance': con l'iniziativa, presentata oggi a Firenze, si promuoveranno progetti e ... Segnala ansa.it