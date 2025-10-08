Nasce Intangibile | la Campania celebra il suo patrimonio immateriale

Celebrare il patrimonio culturale immateriale della Campania, raccontarne le radici e le trasformazioni, restituendo voce alle comunità e ai loro saperi: è questo l’obiettivo di  i ntangib(i)le, la nuova rivista digitale ideata da “ L’Arsenale di Napoli ”, laboratorio di ricerca per la ri-creazione della memoria culturale in Campania, e pubblicata da  Alòs Edizioni. Lunedì 13 ottobre alle ore 17.00  presso la Sala Affreschi de  La Santissima – Community Hub  (Vico Trinità delle Monache 1), si terrà  I ntangib(i)le   Day  l’evento di lancio del nuovo e-magazine, una vera e propria “ Festa dell’intangibile ”, la prima edizione di un appuntamento pensato per condividere, insieme a istituzioni, studiosi, comunità e cittadini, il patrimonio immateriale che rende unica la Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

