nascar aumento di potenza in alcune piste nel 2026

La NASCAR ha confermato che dal 2026 in alcune corse le vetture avranno a disposizione 750 cavalli contro i 650 attualmente predisposti per l e Next Gen che corrono dal 2022 nella NASCAR Cup Series. La novità riguarderà anche gli appuntamenti all’interno dei road course di Circuit of The Americas, Watkins Glen, San Diego, Sonoma e Charlotte Roval. John Probst, vicepresidente esecutivo della NASCAR e responsabile dello sviluppo corse, ha commentato in una nota: “Come per qualsiasi altro cambiamento prendiamo in considerazione tifosi, piloti e tutti coloro che sono coinvolti nella serie. Se tutto va bene, non escluderei di aumentare la potenza sui miglio e mezzo e oltre”. 🔗 Leggi su Oasport.it

