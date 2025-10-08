Napoli | tutto ciò che c’è da sapere sui biglietti per Inter Como ed Eintracht Francoforte

La SSC Napoli ha svelato i dettagli della campagna biglietti per le prossime partite casalinghe contro Inter, Como ed Eintracht Francoforte, definendo fasce di vendita, prezzi e modalità riservate per abbonati e tifosi fidelizzati. Le partite in calendario e l’apertura delle vendite. Napoli vs Inter si giocherà sabato 25 ottobre alle 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti è aperta da oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 12:00.. Napoli vs Como andrà in scena sabato 1 novembre, sempre alle 18:00, e i biglietti saranno disponibili dal 14 ottobre alle 12:00.. Napoli vs Eintracht Francoforte, valida per la Champions League, è in programma martedì 4 novembre alle 18:45. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Napoli: tutto ciò che c’è da sapere sui biglietti per Inter, Como ed Eintracht Francoforte

