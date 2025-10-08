Tempo di lettura: 3 minuti Si chiama “vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle municipalità”. È un documento protocollato del 7 ottobre, in 7 punti, firmato da 9 direttori (su 10) delle municipalità di Napoli. Unico a mancare, quello di Soccavo Pianura. Il vademecum è predisposto dalle Direzioni delle Municipalità, nell’esercizio della propria funzione di supporto agli organi delle stesse. L’obiettivo è di fornire “indicazioni operative e migliori prassi per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori delle Commissioni, nonché per i rapporti con i Consigli della Municipalità, al fine di uniformare i comportamenti e le procedure, accrescerne l’efficienza e l’economicità e garantire trasparenza e tracciabilità delle attività”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, stretta su Municipalità: ecco il vademecum per i consiglieri