Napoli stretta su Municipalità | ecco il vademecum per i consiglieri
Tempo di lettura: 3 minuti Si chiama “vademecum sulle procedure e sulle prassi amministrative per i componenti degli organi delle municipalità”. È un documento protocollato del 7 ottobre, in 7 punti, firmato da 9 direttori (su 10) delle municipalità di Napoli. Unico a mancare, quello di Soccavo Pianura. Il vademecum è predisposto dalle Direzioni delle Municipalità, nell’esercizio della propria funzione di supporto agli organi delle stesse. L’obiettivo è di fornire “indicazioni operative e migliori prassi per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori delle Commissioni, nonché per i rapporti con i Consigli della Municipalità, al fine di uniformare i comportamenti e le procedure, accrescerne l’efficienza e l’economicità e garantire trasparenza e tracciabilità delle attività”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - stretta
Napoli. Stretta sulla movida, il Comune: “Stop ai drink in strada dopo le 22”
Napoli, stretta contro l’abusivismo edilizio: sequestrati due cantieri in 48 ore
Fiume Sarno, stretta delle Procure: nuovo impulso alle indagini. Dare un’accelerata alle indagini sul grave inquinamento del fiume Sarno. È l’obiettivo della riunione interdistrettuale che si è svolta ieri presso la Procura generale di Napoli, convocata dai procur - facebook.com Vai su Facebook