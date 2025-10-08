Napoli scuola nega l’iscrizione a un bambino disabile | Non possiamo gestirlo in aula

Dopo tre anni trascorsi serenamente tra banchi, lezioni e compagni di classe, un bambino disabile del quartiere Vomero si è visto rifiutare la nuova iscrizione nella stessa scuola che aveva sempre frequentato. Una decisione che ha lasciato sgomenti i genitori, che si sono rivolti agli avvocati Angelo e Sergio Pisani per denunciare quella che definiscono . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, scuola nega l’iscrizione a un bambino disabile: «Non possiamo gestirlo in aula»

In questa notizia si parla di: napoli - scuola

Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola: a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione, responsabilità e inclusione

‘La Scuola’ Militare Nunziatella di Napoli in arrivo su Netflix

Ricerca sul cancro, asse Napoli-Usa: via all’intesa Shro-Scuola superiore meridionale per gli studi oncologici

JureConsultus Scuola di Diritto a Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Scuola nega iscrizione a bimbo disabile a Napoli: “Non possiamo gestirlo” - Un bambino disabile si è visto negare l'iscrizione a scuola in quanto l'istituto non sarebbe in grado di gestire le sue problematiche; la denuncia degli ... Scrive fanpage.it

Napoli, scuola nega l'iscrizione ad un ragazzo disabile: «Non siamo in grado di gestirlo» - «Non possiamo riaccogliere suo figlio perché la scuola non sarebbe in grado di gestirlo in aula»: è quanto si sono sentiti dire i genitori di un bimbo ... Secondo msn.com