Napoli scoppia il caso Osimhen | la difesa contrattacca | Nessun illecito solo normali trattative La nota dei legali di De Laurentiis e tutti i dettagli su quello che sta accadendo

Napoli, scoppia il caso Osimhen: la difesa contrattacca: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Tutti i dettagli. “Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa”. Con queste parole, il collegio difensivo del Napoli ha replicato con fermezza alle notizie emerse in questi giorni relative all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie nell’operazione che ha portato Victor Osimhen in azzurro. In una nota ufficiale diffusa dall’ Ansa, gli avvocati Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada hanno espresso “stupore” per la pubblicazione sulla stampa (in particolare su La Repubblica ) di atti d’indagine che, per legge, avrebbero dovuto rimanere segreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

