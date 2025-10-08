Napoli scoppia il caso Osimhen | la difesa contrattacca | Nessun illecito solo normali trattative La nota dei legali di De Laurentiis e tutti i dettagli su quello che sta accadendo
Napoli, scoppia il caso Osimhen: la difesa contrattacca: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Tutti i dettagli. “Non emerge un disegno illecito, bensì la normale dinamica di una trattativa”. Con queste parole, il collegio difensivo del Napoli ha replicato con fermezza alle notizie emerse in questi giorni relative all’indagine sulle presunte plusvalenze fittizie nell’operazione che ha portato Victor Osimhen in azzurro. In una nota ufficiale diffusa dall’ Ansa, gli avvocati Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada hanno espresso “stupore” per la pubblicazione sulla stampa (in particolare su La Repubblica ) di atti d’indagine che, per legge, avrebbero dovuto rimanere segreti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: napoli - scoppia
Napoli, lavori di scavo notturni all’Arenella: scoppia protesta dei residenti
Napoli, scoppia il caso dell’ex Galoppatoio: a bando i locali dove nasce la sorgente del Beverello
Lo speaker Decibel Bellini fuori dal Napoli, scoppia il caso: lite con Edoardo De Laurentiis e il clamoroso no di Geolier
#Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - X Vai su X
SCOPPIA IL CASO-DE BRUYNE AL NAPOLI? Il belga è già un peso per la squadra di Antonio Conte? #CalcioSelvaggio #Pengwin #RaffaeleAuriemma - facebook.com Vai su Facebook
Caso Osimhen, non è come la Juve, non ci sarà un processo sportivo (Gazzetta) - Nelle ultime ore è tornato in auge il noto caso plusvalenze relativo all’acquisto di Osimhen. Riporta ilnapolista.it
Caso Osimhen, i legali del Napoli: «stupore per la diffusione sulla stampa di atti di indagine riservati» - Nelle ultime ore sono state pubblicate da 'Repubblica' alcune frasi intercettate dalla Guardia di Finanza nell'ambito del caso Victor Osimhen ... Si legge su ilnapolista.it