Il Napoli sta continuando il proprio percorso in Serie A ma occhio al profilo di Noa Lang: è esploso un caso negli ultimi giorni? Ecco cosa trapela. In casa Napoli sta tenendo banco, nelle ultime ore, il profilo di Noa Lang. Ha fatto il giro del web e dei social il video in cui Juan Jesus, dopo il gol di Hojlund, lo ha richiamato da lontano per avvicinarsi al gruppo e unirsi alla squadra per festeggiare. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha fatto sorgere le prime domande nell’ambiente partenopeo. L’olandese, finora, ha trovato poco spazio e ha avuto poco modo di esprimersi. Proprio questo discorso ha fatto trapelare le prime indiscrezioni: potrebbe arrivare una decisione forte già in vista del mese di gennaio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Napoli, scoppia il ‘caso Lang’? Indiscrezione chiara dall’estero