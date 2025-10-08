Napoli scoppia il ‘caso Lang’? Indiscrezione chiara dall’estero
Il Napoli sta continuando il proprio percorso in Serie A ma occhio al profilo di Noa Lang: è esploso un caso negli ultimi giorni? Ecco cosa trapela. In casa Napoli sta tenendo banco, nelle ultime ore, il profilo di Noa Lang. Ha fatto il giro del web e dei social il video in cui Juan Jesus, dopo il gol di Hojlund, lo ha richiamato da lontano per avvicinarsi al gruppo e unirsi alla squadra per festeggiare. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha fatto sorgere le prime domande nell’ambiente partenopeo. L’olandese, finora, ha trovato poco spazio e ha avuto poco modo di esprimersi. Proprio questo discorso ha fatto trapelare le prime indiscrezioni: potrebbe arrivare una decisione forte già in vista del mese di gennaio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: napoli - scoppia
Napoli, lavori di scavo notturni all’Arenella: scoppia protesta dei residenti
Napoli, scoppia il caso dell’ex Galoppatoio: a bando i locali dove nasce la sorgente del Beverello
Lo speaker Decibel Bellini fuori dal Napoli, scoppia il caso: lite con Edoardo De Laurentiis e il clamoroso no di Geolier
SCOPPIA IL CASO-DE BRUYNE AL NAPOLI? Il belga è già un peso per la squadra di Antonio Conte? #CalcioSelvaggio #Pengwin #RaffaeleAuriemma - facebook.com Vai su Facebook