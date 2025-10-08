Napoli quando torna Politano dall’infortunio e quali partite salta

2025-10-08 18:22:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’esterno offensivo del Napoli è andato ko nella vittoria contro il Genoa, si tratta di una lesione distrattiva al gluteo destro Nonostante la sosta per le nazionali non ci sarà grande tranquillità in casa Napoli, alla ripresa del campionato Antonio Conte dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali per il suo gioco: Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi out per infortunio. La conferma dei ko è arrivata nella giornata di mercoledì 8 ottobre direttamente dal Napoli, che con un comunicato ufficiale ha fatto il punto sulla situazione dei due giocatori: “ Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com