Napoli quando torna Politano dall’infortunio e quali partite salta
2025-10-08 18:22:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’esterno offensivo del Napoli è andato ko nella vittoria contro il Genoa, si tratta di una lesione distrattiva al gluteo destro Nonostante la sosta per le nazionali non ci sarà grande tranquillità in casa Napoli, alla ripresa del campionato Antonio Conte dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali per il suo gioco: Stanislav Lobotka e Matteo Politano, entrambi out per infortunio. La conferma dei ko è arrivata nella giornata di mercoledì 8 ottobre direttamente dal Napoli, che con un comunicato ufficiale ha fatto il punto sulla situazione dei due giocatori: “ Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Grealish torna di moda a Napoli, per Ndoye il Bologna chiede sempre 45 milioni (CorSport)
Napoli, forte scossa di terremoto: torna la paura ai Campi Flegrei
La terra torna a tremare a Napoli e nella zona flegrea: forte scossa avvertita dalla gente che, nel panico si è riversata in strada
Il Napoli torna al lavoro: esami per gli infortunati Politano e Lobotka, ecco gli esiti - La squadra di Conte ha ripreso gli allenamenti a Castelvolturno dopo due giorni di riposo. Come scrive tuttosport.com