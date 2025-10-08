Napoli Inter novità su Lobotka | cosa filtra sull’infortunio per la sfida ai nerazzurri

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A contro gli azzurri che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Il Napoli ha comunicato i risultati degli esami medici ai quali si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano, infortunatisi durante la partita contro il Genoa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione dello slovacco appare più grave rispetto a quella dell’esterno. Il centrocampista si prepara infatti a saltare il big match del 25 ottobre al Maradona contro l’ Inter. Il club azzurro non ha specificato i tempi precisi di recupero, ma secondo le prime indicazioni, Lobotka dovrà restare fuori per almeno un mese, compromettendo la sua presenza contro Torino, Inter, e Lecce in Serie A, oltre alla sfida con il PSV Eindhoven in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

