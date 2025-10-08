Napoli Inter novità su Lobotka | cosa filtra sull’infortunio per la sfida ai nerazzurri
Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A contro gli azzurri che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Il Napoli ha comunicato i risultati degli esami medici ai quali si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano, infortunatisi durante la partita contro il Genoa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione dello slovacco appare più grave rispetto a quella dell’esterno. Il centrocampista si prepara infatti a saltare il big match del 25 ottobre al Maradona contro l’ Inter. Il club azzurro non ha specificato i tempi precisi di recupero, ma secondo le prime indicazioni, Lobotka dovrà restare fuori per almeno un mese, compromettendo la sua presenza contro Torino, Inter, e Lecce in Serie A, oltre alla sfida con il PSV Eindhoven in Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com
Napoli, Lobotka salta l'Inter per infortunio. Politano proverà il recupero in extremis contro i nerazzurri - NAPOLI – Il Napoli perde uno dei punti di riferimento per il big match contro l’Inter, in programma sabato 25 ottobre, allo stadio Maradona. msn.com scrive
Napoli, brutte notizie: Lobotka ko, il metronomo di Conte salterà (anche) la sfida all'Inter - Ma non è l'unico forfait: lo slovacco si aggiunge ai vari Politano, Rrahmani, ... Come scrive msn.com