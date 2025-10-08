Napoli Inter infermeria piena per i partenopei in vista del big-match | ecco chi potrebbe recuperare!

Inter News 24 Napoli Inter, Conte deve fare i conti con assenze e rientri graduali in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions. Il Napoli di Antonio Conte deve fronteggiare diverse assenze in vista delle prossime gare tra campionato e Champions League. Gli ultimi a fermarsi sono stati Matteo Politano, esterno offensivo italiano, e Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Lobotka ha riportato uno stiramento al pube durante la sfida contro il Genoa. Il problema è emerso dal ritiro della Slovacchia, dove il regista è stato visitato dai medici della nazionale: «Quell’apertura delle gambe, gesto innaturale nel finale della gara con il Genoa, ha messo ko Lobotka per almeno 30 giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com

