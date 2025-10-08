Napoli Inter e Allegri | Serie A l' ora del primo verdetto

Liberoquotidiano.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquanta giorni dopo la partenza, la serie A si ferma. L’occasione è buona per un primo bilancio, anche perché, diversamente da altre annate, la fotografia che ci restituisce questo inizio è piuttosto nitida: niente sorprese in vetta. Non c’è nessun Leicester nell’aria. Le grandi sono già lì, affiancate nelle posizioni di vertice, nel rispetto dei pronostici e dei principali rapporti di forza. Sembra quasi che nulla sia cambiato anche se in estate era cambiato tutto: nuova guida tecnica (o quasi, nel caso di Tudor) o nuova rosa e tipologia di stagione (nel caso del Napoli). È cambiato tutto per, alla fine, non cambiare quasi nulla nella gerarchia di vertice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

napoli inter e allegri serie a l ora del primo verdetto

© Liberoquotidiano.it - Napoli, Inter (e Allegri): Serie A, l'ora del primo verdetto

In questa notizia si parla di: napoli - inter

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»

Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa

Niente Inter, né Juventus, Donnarumma al Napoli: l’affare prende quota

napoli inter allegri serieNapoli, brutte notizie: Lobotka ko, il metronomo di Conte salterà (anche) la sfida all'Inter - Ma non è l'unico forfait: lo slovacco si aggiunge ai vari Politano, Rrahmani, ... Riporta msn.com

napoli inter allegri seriePagellone 5ª: Allegri gongola, l'Inter risale, Juventus in confusione - Chivu sta aggiustando l'Inter, la Roma vince ancora e aggancia la vetta. eurosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Allegri Serie