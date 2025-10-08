Cinquanta giorni dopo la partenza, la serie A si ferma. L’occasione è buona per un primo bilancio, anche perché, diversamente da altre annate, la fotografia che ci restituisce questo inizio è piuttosto nitida: niente sorprese in vetta. Non c’è nessun Leicester nell’aria. Le grandi sono già lì, affiancate nelle posizioni di vertice, nel rispetto dei pronostici e dei principali rapporti di forza. Sembra quasi che nulla sia cambiato anche se in estate era cambiato tutto: nuova guida tecnica (o quasi, nel caso di Tudor) o nuova rosa e tipologia di stagione (nel caso del Napoli). È cambiato tutto per, alla fine, non cambiare quasi nulla nella gerarchia di vertice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Napoli, Inter (e Allegri): Serie A, l'ora del primo verdetto