Napoli improvviso stop a Funicolare di Chiaia Utente | Costretti a salire a piedi a metà strada
Tempo di lettura: < 1 minuto Improvviso guasto alla Funicolare di Chiaia, stop al servizio. “A metà strada abbiamo dovuto salire a piedi” spiega una utente. Non si conoscono ancora le ragioni del problema tecnico. L’impianto ha riaperto lo scorso gennaio, dopo oltre due anni di lavori, per la revisione ventennale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
