Napoli il fenomeno brasiliano Neymar è stato ad un passo | un motivo dietro il suo mancato arrivo
Durante l’ultima sessione di mercato, il Napoli ha messo a segno un colpo straordinario assicurandosi Kevin De Bruyne. Tuttavia, la società guidata da Aurelio De Laurentiis è stata a un passo dal realizzare un sogno ancora più grande: portare a Napoli Neymar. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse brasiliano era . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: napoli - fenomeno
Napoli, 50 milioni di euro per rinforzare l’attacco. CdS: “Il Napoli piomba sul fenomeno della Serie A”
Napoli, il giovane fenomeno Kevin per dimenticare la delusione Ndoye?
Il vero fenomeno del Napoli è De Laurentiis, una verità che non riusciamo a digerire
Cassano a Viva El Futbol: "Hojlund come Bolt, KDB fenomeno. Ma il Napoli mi ha fatto paura, la gara col Genoa è stata spaventosa! Vi spiego perché..." ? - facebook.com Vai su Facebook
IL PENSIERO - Agostinelli: "Hojlund fenomeno già ai tempi dell'Atalanta, McTominay può riprendersi, è troppo importante per questo Napoli, Nazionale? Deve giocare con l'anima" https://ift.tt/ZITMFGC - X Vai su X
Ad Ancelotti non chiedono più di Neymar: ormai è normale vederlo fuori dai riflettori (As) - Ancelotti annuncia i convocati del Brasile senza domande su Neymar: il capitano del Santos resta fuori dai riflettori. ilnapolista.it scrive
Brasile, Ancelotti: "Neymar non convocato per scelta tecnica" - Il giocatore non e' stato convocato dal ct italiano per le prossime paritite del Brasile, nelle qualificazioni per i Mondiali. sport.sky.it scrive