Napoli i tifosi hanno scelto | è lui l’mvp del mese di settembre

I supporters azzurri hanno scelto il miglior giocatore del mese di Settembre: ecco chi è l'mvp del Napoli. Il Napoli arriva bene alla sosta di Ottobre: vittoria contro il Genoa che vale la conferma del primo posto in classifica, 15 punti come la nuova Roma di Gasperini. Pausa delle nazionali che arriva nel momento giusto per Antonio Conte e i suoi ragazzi, visti i numerosi infortuni in casa Napoli. Al rientro dalla sosta, entrerà nel vivo la stagione con numerose partite tra campionato e Champions League: la speranza è quella di recuperare più uomini possibili. Da segnalare, intanto, la scelta dei tifosi azzurri: è lui l'mvp del mese di Settembre.

