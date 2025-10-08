Napoli Est spunta la pista ciclabile sui marciapiedi di Vigliena
Tempo di lettura: 2 minuti A San Giovanni a Teduccio spunta la pista ciclabile sul marciapiede e a Napoli Est la scoperta fa discutere. Tra ironie e polemiche social, si squadra quel tratto in zona Vigliena. E tanti non se ne fanno una ragione. “Le opere devono essere concepite avendo contezza della qualità delle stesse, qua mi sembra ci sia approssimazione” dice Vincenzo Morreale del Comitato civico di San Giovanni a Teduccio. Il cantiere riguarda una pista di 14 km, per attraversare Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Il progetto del Comune di Napoli è finanziato con 3,5 milioni del Pnrr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
