Napoli doppia tegola | lesioni per Lobotka e Politano Ecco quando rientrano
Tegola doppia per Conte: Lobotka fuori un mese, lungo stop anche per Politano. Il verdetto che nessuno in casa Napoli voleva sentire è arrivato, ed è pesante. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano hanno confermato la presenza di lesioni muscolari per entrambi. Antonio Conte si trova a dover affrontare un’emergenza vera e propria in vista di un ciclo di partite infernale. Il Responso Ufficiale degli Esami: Tempi di recupero Lobotka Politano. Antonio Conte perde per infortunio Lobotka e Politano Dopo due giorni di attesa e apprensione, il club ha fatto luce sulla situazione dei due giocatori, usciti malconci dalla sfida contro il Genoa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: napoli - doppia
Napoli, doppia cessione in arrivo: vanno dal campione del Mondo
Pisa, annuncio di Gilardino su Simeone e Zerbin: novità sulla doppia cessione del Napoli
Ndoye al Napoli: doppia buona notizia per Conte
#Napoli, doppia lesione per Lobotka e Politano: i tempi di recupero - X Vai su X
Vittoria della Virtus Bologna nel primo match casalingo di #LBA Unipol Corporate con una bella prova corale e 7 giocatori in doppia cifra Per Napoli Basket miglior marcatore Simms con 23 punti #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook
Infortuni Lobotka-Politano, doppia tegola per il Napoli: la previsione sui tempi di recupero - Nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso prima Stanislav Lobotka e poi Matteo Politano, entrambi andati ko. Lo riporta tuttonapoli.net
Che tegola per il Napoli. Alla ripresa Conte dovrà rinunciare ai due equilibratori del suo 4-1-4-1 - Stanislav Lobotka e Matteo Politano nella giornata di oggi hanno effettuato gli. Si legge su tuttomercatoweb.com