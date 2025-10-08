Napoli doppia tegola | lesioni per Lobotka e Politano Ecco quando rientrano

Tegola doppia per Conte: Lobotka fuori un mese, lungo stop anche per Politano. Il verdetto che nessuno in casa Napoli voleva sentire è arrivato, ed è pesante. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Stanislav Lobotka e Matteo Politano hanno confermato la presenza di lesioni muscolari per entrambi. Antonio Conte si trova a dover affrontare un’emergenza vera e propria in vista di un ciclo di partite infernale. Il Responso Ufficiale degli Esami: Tempi di recupero Lobotka Politano. Antonio Conte perde per infortunio Lobotka e Politano Dopo due giorni di attesa e apprensione, il club ha fatto luce sulla situazione dei due giocatori, usciti malconci dalla sfida contro il Genoa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

