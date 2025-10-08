Napoli disastro infortuni | altri due titolari KO e saltano 2 big match
Piove sul bagnato in casa Napoli, con altri due titolarissimi di Antonio Conte che vanno KO per infortunio e rischiano di saltare la gara contro l’Inter Il Napoli perde anche Lobotka e Politano, entrambi reduci da un infortunio accusato durante la partita contro il Genoa al Maradona. I calciatori sarebbero dovuti andare in ritiro con le loro Nazionali, ma hanno dovuto alzare bandiera bianca. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano, invece, si tratta di una lesione distrattiva al gluteo destro. E per entrambi è previsto circa un mese di stop: salteranno il rientro contro il Torino, la terza partita di Champions League contro il PSV, il big match contro l’Inter, l’infrasettimanale contro il Lecce e a rischio anche la decima giornata contro il Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
