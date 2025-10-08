Napoli corre verso il futuro con la Union Gas e Luce Neapolis Marathon 2025
“Napoli si ferma per correre”: oltre 5.500 atleti da 75 nazioni per la Neapolis Marathon 2025. “Un successo della città”, dice Maurizio Marino. Una domanda resta: può lo sport cambiare davvero il volto di una metropoli?. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Conte-Napoli, altro che amore incondizionato: prime avvisaglie di rottura | ADL corre a Dimaro
Il Napoli corre in fascia: vicino il sì di Juanlu, Gutierrez a un passo
Conte furioso, il Napoli corre ai ripari e chiude due colpi
#Rabiot senza filtri: "La #Juventus non corre per lo Scudetto, ha meno qualità di Inter e Napoli"
È la colonna del Napoli, lotta, corre e ora fa anche gol. Ma tra dicembre e gennaio salterà Supercoppa e Inter-Napoli: un bel problema per gli azzurri.
Napoli, entusiasmo Conte: messaggi per il futuro - Quel folle che corre, urla, salta, canta e strabuzza gli occhi al 94’ è il simbolo di una tipologia rara: quelli che non cedono mai, anzi triplicano lo sforzo proprio a un passo ... Da ilmattino.it
Tangenziale di Napoli verso il futuro: prosegue il piano di ammodernamento dell’opera - La Tangenziale di Napoli è stata la prima vera autostrada urbana costruita in Italia. ilmattino.it scrive