Napoli confermate le lesioni per Politano e Lobotka | lo slovacco salta Inter e Champions

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka, che starà fuori almeno un mese. Problema più lieve al gluteo destro per Politano, che potrebbe farcela per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

