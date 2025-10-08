Tempo di lettura: 2 minuti “Super sconto per i concerti al Plebiscito. Dopo una richiesta di accesso agli atti, il Comune ha finalmente messo a disposizione i provvedimenti che hanno permesso i concerti a Piazza del Plebiscito nel mese di settembre. In allegato la disposizione dirigenziale per la concessione della piazza che non è stata resa pubblica perché contiene dati personali. Il dato che emerge è un forte sconto alla società che ha per così dire “noleggiato” lo spazio, e la rinuncia ai rimborsi per gli straordinari dei dipendenti di Asia e della Polizia municipale. E questo è scritto negli atti “con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un turismo musicale nonché di diffondere l’eccellenza della cultura e dell’arte della città e del territorio””. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, concerti in Piazza del Plebiscito, i comitati: “Dal Comune maxi sconti ai big”