Napoli chi gioca al posto di Lobotka e Politano? Le soluzioni di Conte tra Gilmour Neres e Elmas

Lobotka e Politano ko, Conte ridisegna il Napoli. La vittoria sul Genoa ha un sapore amarissimo. Il Napoli torna a casa con tre punti, ma perde per infortunio due pedine insostituibili dello scacchiere di Antonio Conte. Gli esami di oggi hanno confermato i timori: sia Stanislav Lobotka che Matteo Politano dovranno fermarsi, costringendo il tecnico a reinventare la squadra in un momento cruciale della stagione. Tempi di recupero: un mese per Lobo, Politano punta l’Inter. Lobotka e Politano La tegola più pesante riguarda il metronomo del centrocampo. Per Stanislav Lobotka si prospetta uno stop di circa un mese, che lo terrà lontano dai campi fino alla trasferta di Bologna di inizio novembre. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli chi gioca al posto di lobotka e politano le soluzioni di conte tra gilmour neres e elmas

