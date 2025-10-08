Napoli caso plusvalenze | ecco cosa cambia dal processo alla Juve

Nella giornata di oggi sono arrivate diverse novità riguardo alle possibili plusvalenze del Napoli, ma la situazione è diversa da quello che successe alla Juve: le differenze. Dopo il primo vero mini ciclo di partite, concluso con la vittoria sofferta per 2-1 contro il Genoa di Patrick Vieira, il acmpionato si ferma per la consueta sosta per le nazionale di Ottobre. Intanto, nella giornata di oggi, sono uscite diverse novità riguardo il possibile caso plusvalenze del club di De Laurentiis riguardo l’acquisto di Victor Osimhen. Queste “novità”, però, non avranno effetti sulla giustizia sportiva: ecco le differenze con il caso plusvalenze che riguardò la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, caso plusvalenze: ecco cosa cambia dal processo alla Juve

Perché il Napoli non rischia penalizzazioni per Osimhen e le plusvalenze nonostante le intercettazioni - L'avvocato, Fabio Fulgeri, chiarisce la posizione del club alla luce della ricostruzione delle intercettazioni che, secondo gli inquirenti, dimostrerebbero ... Segnala fanpage.it

Caso Osimhen, non è come la Juve, non ci sarà un processo sportivo (Gazzetta) - Nelle ultime ore è tornato in auge il noto caso plusvalenze relativo all’acquisto di Osimhen. Secondo ilnapolista.it