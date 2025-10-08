Napoli caso Osimhen | intervengono i legali
Il collegio difensivo del Napoli “ esprime stupore per la diffusione a mezzo stampa di atti di indagine che, per la loro natura, avrebbero dovuto rimanere riservati, e che viola espressamente il divieto stabilito dalla legge e contravviene ai principi di riservatezza e tutela del diritto di difesa”. E’ quanto si legge in una nota dei legali Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada dopo la pubblicazione questa mattina su La Repubblica di una serie di intercettazioni riguardanti il caso del passaggio di Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Secondo i legali, la pubblicazione delle intercettazioni “evidenzia che si tratta, peraltro, di frasi estrapolate in maniera atomistica da un contesto dialettico ben più ampio, che solo se considerato nella sua interezza e con serena obiettività consente di coglierne il reale significato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
