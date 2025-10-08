Napoli capitale nazionale dei motori | domenica 12 ottobre supercar sul Lungomare
Tempo di lettura: 2 minuti Napoli sì conferma capitale italiana dei motori, e dopo il successo dell’evento “ Auto moto Napoli expo” svoltosi lo scorso settembre alla Mostra d’Oltremare, il nuovo appuntamento per tutti gli appassionati di supercar arriva domenica 12 ottobre sul Lungomare di Napoli con un eccezionale raduno promosso dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa. Il programma della giornata è intenso: le vetture arriveranno alle ore 9 all’uscita Napoli Porto, in via Reggia di Portici, e proseguiranno verso il Lungomare di Mergellina. L’arrivo alla Rotonda Diaz è previsto alle ore 9,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - capitale
Napoli si trasforma sempre capitale del retail: terzo convegno nazionale dell’ADCC
Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola: a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione, responsabilità e inclusione
Al via “Il Castello e la Capitale – Tasselli per un racconto della città”: Castel Nuovo torna al centro dei percorsi turistici e culturali di Napoli
Negli ultimi 4 anni a Bari, Parma e Pescara, l'espresso è aumentato di quasi il 40% rispetto al 2021. Anche Napoli, capitale mondiale del caffè, l'aumento sfiora il 35% in 4 anni, con un prezzo medio che ormai ha superato la soglia dei 1,20 euro (1,21 euro). Lo - facebook.com Vai su Facebook
Napoli capitale dell’e-commerce: la leadership di Poste grazie al recapito in giornata. Poste è grande protagonista con il servizio di consegna “Same day”, che consente la consegna entro le 24 ore, grazie ai magazzini di microfulfillment ? Leggi l'articolo http - X Vai su X
Napoli capitale nazionale dei motori - Napoli sì conferma capitale italiana dei motori, e dopo il successo dell’evento “Auto moto Napoli expo” svoltosi lo scorso settembre alla Mostra d’Oltremare, ... Lo riporta msn.com
Meraviglia a Napoli, sul lungomare le più belle auto di lusso in mostra: oltre 70 supercar - Napoli si conferma capitale italiana dei motori ed è pronta ad ospitare un eccezionale raduno, promosso dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa, che si svolgerà domenica 12 otto ... msn.com scrive