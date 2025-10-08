Napoli capitale nazionale dei motori | arrivano le supercar sul Lungomare partenopeo

Napoli sì conferma capitale italiana dei motori, e dopo il successo dell’evento “Auto moto Napoli expo” svoltosi lo scorso settembre alla Mostra d’Oltremare, il nuovo appuntamento per tutti gli appassionati di supercar arriva domenica 12 ottobre sul Lungomare di Napoli con un eccezionale raduno promosso dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa. Il programma della giornata è intenso: le vetture arriveranno alle ore 9 all’uscita Napoli Porto, in via Reggia di Portici, e proseguiranno verso il Lungomare di Mergellina. L’arrivo alla Rotonda Diaz è previsto alle ore 9,30. Qui il pubblico potrà ammirare fino alle 13 le varie auto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

