Napoli brutte notizie | due big si fermano c’è lesione
Doppia lesione per gli azzurri, il comunicato del Napoli è chiaro: gli infortunati. Dopo la vittoria casalinga contro il Genoa, il Napoli ricarica le batterie e approfitta della sosta per le Nazionali per rimettersi in sesto in vista della ripresa. Una settimana impegnativa aspetta gli uomini di Antonio Conte al rientro in campo. Dopo la sfida al Torino ci sarà il PSV in Champions League e poi l’Inter di Chivu. Ma attenzione, perché non arrivano buone notizie in casa Napoli. Politano e Lobotka KO, il comunicato. Il club azzurro ha infatti emanato un comunicato che riporta le condizioni fisiche di due big della rosa di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - brutte
Napoli-Arezzo, l’annuncio sui biglietti dell’amichevole: brutte notizie per i tifosi
Ndoye, brutte notizie per il Napoli: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano
Lukaku, brutte notizie per il Napoli: lesione di alto grado, si valuta intervento chirurgico
Infortunio Lobotka, brutte notizie per il #Napoli: quanto può stare fuori e che partite salta - X Vai su X
Infortunio Lobotka, brutte notizie per il Napoli: quanto può stare fuori e che partite salta - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, salta la Nazionale: annuncio sull’infortunio - Ecco le ultimissime sull’infermeria con un altro stop da parte del calciatore che è costretto a saltare il ritiro con la sua Nazionale. Da calciomercato24.com
FLASH | Napoli, che tegola per Conte! Si allungano i tempi di recupero di Rrahmani - Si allungano i tempi di recupero per Rrahmani: che tegola per Conte, quando rientra il difensore ... Scrive fantamaster.it