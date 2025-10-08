Napoli al Cardarelli la prima sala angiosuite in Italia | investimento di 3 milioni
L'Ospedale Cardarelli di Napoli è la prima struttura sanitaria pubblica italiana a dotarsi di una sala con angiosuite, che potrà gestire sia l'emergenza che le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sanità, telemedicina al Cardarelli di Napoli: circa 200 visite in sei mesi
All’ospedale Cardarelli di Napoli vi è carenza di sangue gruppo 0. Appello: donate quanto prima
Al Cardarelli di Napoli il farmaco anti ictus che accelera il recupero. Il neurologo: Un passo avanti decisivo
Tre ex biancoverdi si ritrovano al Cardarelli di Napoli per un evento di beneficenza Piacevole Amarcord per il dottor Gennaro Esposito, il tecnico Eziolino Capuano e il calciatore Fabiano Parisi - facebook.com Vai su Facebook
