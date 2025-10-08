Napoli 71enne arrestato | dovrà scontare oltre nove anni di carcere per truffa e ricettazione
La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento della Procura di Napoli: l’uomo è stato condannato per reati commessi tra il 2012 e il 2018. Napoli – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 71 anni, residente a Napoli, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Il provvedimento della Procura. Il provvedimento, eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, prevede che il 71enne debba scontare una pena complessiva di 9 anni e 5 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
