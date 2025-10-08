Musk dichiara guerra a Netflix in nome della libertà
La decisione del magnate dopo aver visto sulla piattaforma un cartone animato per bambini che propagandava il gender. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: musk - dichiara
Musk, mossa a sorpresa: dichiara guerra a due colossi. Il motivo
Il miliardario dichiara guerra a Wikipedia e presenta Grokipedia, un’enciclopedia basata sull’intelligenza artificiale di xAI. Il grande obiettivo di Musk è ridefinire il mondo dell’informazione digitale, sostituendo l’approccio comunitario con quello dell’IA ? - facebook.com Vai su Facebook
Un gruppo di fondi pensione e investitori istituzionali dichiara guerra al mega-compenso di Elon #Musk, accusando il cda di essere prigioniero. #Tesla rischia una crisi di governance senza precedenti. Di Edoardo Lisi @edwardIT #5ottobre #Trump - X Vai su X
Elon Musk contro Netflix: non vuole personaggi trans nelle serie - Il miliardario lancia un'invettiva social contro il colosso dello streaming, citando episodi di telefilm andati in onda anni fa, mentre l'amministrazione Trump fa eco alla sua agenda 'anti- Da msn.com
Stop a Netflix per la salute dei figli: l’appello di Elon Musk contro i contenuti “woke” - Elon Musk attacca Netflix, le cui azioni sono in calo del 4,3%, 26 messaggi contro la piattaforma di streaming ... Si legge su cinematographe.it