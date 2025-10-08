Musica street art e food truck accendono Viale Mazzoni per il primo Fritz Collective Fest
Domenica 12 ottobre viale Mazzoni si trasformerà in una grande piazza tutta da vivere in occasione del primo ‘Fritz Collective Fest’, una giornata dedicata alla socialità, alla musica dal vivo e al buon cibo. Dalle ore 11 alle 23 il tratto compreso tra via Pio Battistini e piazza del Popolo sarà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
