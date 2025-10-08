Musetti si sente perseguitato a Shanghai e urla in campo | Lo fanno apposta mi vogliono fuori!

Lo sfogo del tennista italiano spazientito dai colpi di tosse "sospetti" del pubblico cinese. È convinto che ce l'abbiano con lui ("ogni volta, lo fanno ogni volta") e gli stiano facendo pagare l'episodio di qualche settimana fa. "Pensa a giocare o vai casa", gli dice il tecnico ma è inutile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Musetti si sente perseguitato a Shanghai e urla in campo: “Lo fanno apposta, mi vogliono fuori!” - È convinto che ce l’abbiano con lui (“ogni volta, lo fanno ogni volta”) e gli stiano facendo pagare ... fanpage.it scrive

Musetti spiega quanto è duro giocare a Shanghai: “Dopo 40 minuti ti sembra di aver fatto la doccia” - Le condizioni nelle quali i tennisti giocano a Shanghai sono davvero complicatissimi. Riporta fanpage.it