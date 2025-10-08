Musetti perde la testa shock all’arbitro | Lo fanno apposta! Caos

Lorenzo Musetti non riesce a trovare pace con il pubblico cinese. Dopo le polemiche di Pechino, il tennista toscano è stato di nuovo protagonista di un momento di tensione durante il Masters 1000 di Shanghai. Eliminato agli ottavi da Felix Auger-Aliassime con un netto 6-4, 6-2, Musetti ha perso la calma nel secondo set, lasciandosi andare a un duro sfogo. Un déjà-vu amaro a Shanghai. Durante un cambio di campo, dopo un errore pesante con il diritto, il tennista ha gridato verso il suo angolo: “ Lo fanno apposta, mi vogliono fuori “, accusando alcuni spettatori di disturbarlo durante i punti. Poco dopo, rivolgendosi al giudice di sedia, ha aggiunto: “ Ogni volta, lo fanno ogni volta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

