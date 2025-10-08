Musetti out al Masters 1000 di Shanghai | Una chance sprecata

Musetti perde contro e viene eliminato al Masters 1000 di Shanghai: per il tennista si è trattata di una chance sprecata, ecco le sue parole. Lorenzo Musetti è stato eliminato a Shanghai contro Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale e nel post-partita ha espresso tutto il suo rammarico. Il toscano non è riuscito ad evitare il 6-4 6-2 del match a suo sfavore. Musetti eliminato al Masters 1000 di Shanghai: ko contro Felix Auger-Aliassime. Musetti, dopo la sconfitta contro Auger-Aliassime, ha dichiarato: “ Mi aspettavo un grande risultato? Sicuramente ero consapevole di poter fare di più a Shanghai. 🔗 Leggi su Sportface.it