Musetti litiga ancora con i tifosi cinesi l’urlo in campo a Shanghai | Lo fanno apposta! – Il video

« Lo fanno apposta! Lo fanno apposta! Vogliono che vada fuori!». Continua a non essere dei migliori il rapporto fra Lorenzo Musetti e il pubblico cinese. Il tennista italiano ha perso in due set (con il punteggio di 6-4, 6-2) contro il canadese Felix Auger-Aliassime ed è stato eliminato agli ottavi del Master 1000 di Shanghai. Al termine del secondo set, quando la sconfitta era ormai a un passo, Musetti ha iniziato a sbottare contro il giudice di sedia, lamentadosi del comportamento del pubblico. Secondo il tennista italiano, gli spettatori aumentano il brusio e gli schiamazzi ogni qual volta lui si appresti a battere. 🔗 Leggi su Open.online