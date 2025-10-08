Musetti la corsa verso Torino si complica | Auger-Aliassime lo batte e recupera punti per le Atp Finals | La nuova classifica Race

8 ott 2025

Si conclude la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Shanghai. Il carrarino è stato sconfitto agli ottavi dal canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Una brutta battuta d’arresto che complica di molto la corsa verso le Atp Finals di Torino 2025: Musetti al momento resta ottavo nella classifica Race, ma Auger-Aliassime è proprio il suo rivale diretto e con questa vittoria riduce la distanza a 530 punti. L’ottavo posto è l’ultimo utile per andare a Torino: Musetti può ancora difenderlo, ma non dipende più solo da lui. Se il canadese dovesse ad esempio vincere a Shanghai, lo avrebbe già superato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

