Musetti eliminato a Shanghai come cambia la Race per le Atp Finals
(Adnkronos) – Atp Finals a rischio per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, mercoledì 8 ottobre, da Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, cedendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Un ko pesante per Musetti, che veniva dal ritiro nei quarti di Pechino, e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: musetti - eliminato
LIVE Musetti-Norrie 6-3, 2-6, 3-6, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurro subito eliminato, perderà posizioni in classifica!
Lorenzo Musetti subito rimontato ed eliminato da Cameron Norrie a Washington
Atp Canada, Musetti eliminato al terzo turno: Michelsen vola agli ottavi
Musetti, buona la prima a Shanghai: Comesana ko. Rublev eliminato dal numero 173! - facebook.com Vai su Facebook
#Musetti, buona la prima a Shanghai: Comesana ko. Rublev eliminato dal numero 173! - X Vai su X
Musetti eliminato a Shanghai: vince Auger-Aliassime! Cosa cambia nella corsa alle Finals di Torino - L'azzurro sfida il canadese per un posto nei quarti del Masters 1000 in Cina. Secondo tuttosport.com
Musetti eliminato, ko con Auger Aliassime 4-6 2-6: l'azzurro saluta Shanghai, sfumano i quarti di finale - Lorenzo Musetti ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai grazie al successo nel derby azzurro contro Darderi. Si legge su ilmessaggero.it