Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai | orario precedenti e dove vederla

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo a Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, l'azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime negli ottavi del Masters 1000 cinese. Il toscano arriva dal convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario ha eliminato l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno. La sfida vale doppio, perché . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: musetti - auger

Sinner-Musetti, quarti di finale degli Us Open: chi vince incontra Auger-Aliassime. A breve i due giocatori in campo Diretta

US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

Domani Musetti contro Auger-Aliassime, in una sfida che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alle Finals. Chi vince secondo voi? - X Vai su X

ATP Shanghai: a che ora gioca Musetti contro Auger-Aliassime l’8 ottobre. Dove vederlo in tv - facebook.com Vai su Facebook

Shanghai, Musetti batte caldo e Darderi: ora contro Auger-Aliassime si gioca il match point per le ATP Finals - Musetti supera il caldo estremo di Shanghai e la fatica e batte Darderi volando agli ottavi con Auger- Riporta sport.virgilio.it

Musetti-Auger Aliassime all’ATP Shanghai: orario e dove vedere la partita di Jannik in TV e streaming - Il torneo 1000 di Shanghai si potrà vedere in diretta televisiva solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Da fanpage.it