Musetti-Auger Aliassime diretta 4-6 2-2 | dove vederla tv e streaming Gli ottavi a Shanghai

Lorenzo Musetti ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai grazie al successo nel derby azzurro contro Darderi. Il tennista toscano se la vedrà col canadese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Musetti-Auger Aliassime diretta 4-6 2-2: dove vederla (tv e streaming). Gli ottavi a Shanghai

In questa notizia si parla di: musetti - auger

Sinner-Musetti, quarti di finale degli Us Open: chi vince incontra Auger-Aliassime. A breve i due giocatori in campo Diretta

US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti

US Open, Auger-Aliassime in semifinale aspetta Sinner o Musetti

Shanghai vista Torino per Musetti, scontro diretto con Felix Auger-Aliassime Jasmine invece cerca il terzo turno a Wuhan - X Vai su X

DOPPIA POSTA IN GIOCO Musetti-Auger Aliassime non vale soltanto i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai… Il loro è anche uno scontro diretto che può decidere chi andrà alle ATP Finals di Torino! A Wuhan invece Jasmine Paolini debutta nell - facebook.com Vai su Facebook

Musetti-Auger Aliassime, diretta Shanghai: gli ottavi di finale in tempo reale - L'azzurro sfida il canadese per un posto nei quarti del Masters 1000 in Cina. Lo riporta tuttosport.com

Musetti-Auger Aliassime diretta 3-4: dove vederla (tv e streaming), data, orario e precedenti. Gli ottavi a Shanghai - Lorenzo Musetti ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai grazie al successo nel derby azzurro contro Darderi. Come scrive ilmessaggero.it