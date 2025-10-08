Musei civici le indicazioni del week end

Sabato 11 e domenica 12 ottobre nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Settore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Calendario delle attività Musei Civici Complesso di San Paolo, nel weekend del 19 e 20 luglio

Il museo di Torcello entra nella rete dei Musei Civici

Festa di Sant’Anna: i Musei Civici Fiorentini riaprono al pubblico la storica sala del Mezzanino di Palazzo Vecchio

The exhibition "One Hundred Years of NasonMoretti. The story of a Murano glass family," born from a project of Fondazione Musei Civici Venezia, has been launched today. A special thanks to the curators, Cristina Beltrami and Chiara Squarcina, for this beauti

Da oggi sarà possibile acquistare il biglietto d'ingresso per visitare la mostra "Giovanni Segantini", che aprirà al pubblico il 25 ottobre 2025. Inoltre, sempre a partire da oggi, sarà possibile prenotare le attività didattiche a corollario della mostra.

Musei civici, Leonardiana ora ospita anche l’Infopoint - «L'infopoint, come da programma, ha cambiato sede – risponde il sindaco Andrea Ceffa –: è all'ingresso di Leonardiana, ed è lì che si fanno i biglietti. Da laprovinciapavese.gelocal.it

Milano, sciopero dei Musei civici: gli operatori protestano in occasione del Salone del Mobile - Milano, 19 aprile 2024 – Nel week end di chiusura del Salone del Mobile, i Musei civici di Milano tornano a mobilitarsi, con assemblea dalle 10 davanti al Museo del Novecento. Lo riporta ilgiorno.it