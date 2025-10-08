Tempo di lettura: 2 minuti “ Come avrete capito, il Question Time di oggi non si è tenuto. E la cosa che appare davvero singolare è che una questione così importante venga liquidata con un laconico comunicato che, di fatto, non dice nulla. Si rinvia la risposta, ma non si spiega perché. Si devia ancora una volta l’attenzione da un tema che riguarda la lenta ma inesorabile privatizzazione di un bene tra i più preziosi della zona flegrea”. Così la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà, dopo il rinvio della discussione sulla sua interrogazione relativa alla situazione del complesso termale delle Terme di Agnano, che era prevista per la seduta di Question Time dell’8 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Muscarà: “Alle Terme di Agnano si continua a rinviare la verità”