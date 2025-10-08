Muscarà | Alle Terme di Agnano si continua a rinviare la verità
Tempo di lettura: 2 minuti “ Come avrete capito, il Question Time di oggi non si è tenuto. E la cosa che appare davvero singolare è che una questione così importante venga liquidata con un laconico comunicato che, di fatto, non dice nulla. Si rinvia la risposta, ma non si spiega perché. Si devia ancora una volta l’attenzione da un tema che riguarda la lenta ma inesorabile privatizzazione di un bene tra i più preziosi della zona flegrea”. Così la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà, dopo il rinvio della discussione sulla sua interrogazione relativa alla situazione del complesso termale delle Terme di Agnano, che era prevista per la seduta di Question Time dell’8 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: muscar - terme
Giorgia Meloni in Calabria! Lamezia Terme – Corso Numistrano 30 settembre | Ore 16:00 Segui la diretta su L'altro Corriere TV e Corriere della Calabria In TV e in streaming su: www.laltrocorriere.it www.corrieredellacalabria.it #GiorgiaInCalabr - facebook.com Vai su Facebook
Riaperte le Stufe di San Germano alle Terme di Agnano - Le Stufe di San Germano costituiscono un unicum nel panorama termale, infatti sono le prime terme al mondo a calore secco ricche di benefici. Scrive eroicafenice.com
Le Terme di Agnano inaugurano le Stufe di San Germano: un ritorno alle origini del benessere - Riaprono alle Terme di Agnano le Stufe di San Germano, unico esempio al mondo di saune a calore secco naturale ... Riporta horecanews.it