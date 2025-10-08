Murder in Carini castle torna il tour che ha stregato migliaia di visitatori

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 ottobre dalle ore 21.00 torna il tour che ha stregato migliaia di visitatori. MURDER IN CARINI CASTLE una magia oscura invita a varcare le soglie del tempo, per vivere una notte memorabile.Immagina di trovarti al Castello La Grua-Talamanca, avvolti da luci furtive, voci sussurrate e passi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

