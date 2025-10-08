Muore a nove mesi durante la vacanza | una malattia fulminante ha spento il sorriso di Amelie
Camerata Cornello (Bergamo), 8 ottobre 2025 – Il malore, la corsa all’ospedale più vicino, il ricovero e il decesso nel giro di un giorno. Se ne è andata via così la piccol a Amelie Micheli, stroncata da una malattia improvvisa a soli 9 mesi, mentre era in vacanza con mamma e papà a Sharm el-Sheikh, in Egitto. “Aveva un sorriso contagioso – dice papà Stefano, che a Camerata Cornello vive e gestisce il bar “Sbarazza food&drink” –. Quando capitava che fosse al bar era sempre immersa fra la gente e a tutti loro sorrideva. I suoi occhioni trasmettevano gioia, era una bimba davvero solare”. La vacanza . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: muore - nove
Si sente male in spiaggia e muore, a nove anni, dopo due giorni di agonia in ospedale
Fermo, neonata muore in culla a nove giorni dalla nascita: ipotesi Sids
A POMERIGGIO INSIEME con ROBERTA oggi : la sera del 30 settembre 1897, dopo nove anni di vita religiosa, Teresa muore a soli 24 anni, a causa della tubercolosi: già nel 1923 viene beatificata da Papa Pio XI che la considera la “stella del suo pontifi - facebook.com Vai su Facebook
Muore a nove mesi durante la vacanza: una malattia fulminante ha spento il sorriso di Amelie - I genitori sono rientrati con la salma della loro piccola, l’autopsia al Papa Giovanni XXIII chiarirà le caus ... Lo riporta ilgiorno.it
Neonato muore a 9 mesi durante la vacanza in Turchia. La mamma: «Ho trovato Arian nel lettino privo di sensi. Aiutateci a riportarlo a casa» - «Voglio solo potere piangere mio figlio in Italia, ogni giorno che passa per me è una tortura». Lo riporta ilgazzettino.it