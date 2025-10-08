Muore a nove mesi durante la vacanza | una malattia fulminante ha spento il sorriso di Amelie

Camerata Cornello (Bergamo), 8 ottobre 2025 – Il malore, la corsa all’ospedale più vicino, il ricovero e il decesso nel giro di un giorno. Se ne è andata via così la piccol a Amelie Micheli, stroncata da una malattia improvvisa a soli 9 mesi, mentre era in vacanza con mamma e papà a Sharm el-Sheikh, in Egitto. “Aveva un sorriso contagioso – dice papà Stefano, che a Camerata Cornello vive e gestisce il bar “Sbarazza food&drink” –. Quando capitava che fosse al bar era sempre immersa fra la gente e a tutti loro sorrideva. I suoi occhioni trasmettevano gioia, era una bimba davvero solare”. La vacanza . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

