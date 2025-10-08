Muore a 62 anni nello scontro fra la sua moto e un furgone
Perugia, 8 ottobre 2025 – Tragedia della strada a Balanzano, alla periferia di Perugia: un motociclista di 62 anni è morto nello scontro tra la sua moto e un furgone. L’ incidente mortale è avvenuto intorno alle 14,30 all’intersezione tra via del Commercio e via dell’Agricoltura. La vittima dell’incidente abitava in zona; a quanto si apprende a rimanere coinvolto nello scontro è stato un furgone di una ditta del posto. Nonostante l’arrivo dei soccorsi inviati sul posto dalla centrale del 118 – era stato messo in movimento anche l’elicottero del soccorso regionale umbro – per il motociclista non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
