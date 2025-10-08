Multe per il velo islamico la stretta di FdI che piace alla Lega Sara Kelany | Stop alla mortificazione delle donne
Stop al velo integrale, giro di vite sui finanziamenti alle moschee e pene più severe sui matrimoni combinati. Fratelli d'Italia lancia la sua battaglia contro il "separatismo islamico". Una proposta di legge composta da cinque articoli depositata alla Camera e che trova il plauso del partito di. 🔗 Leggi su Today.it
